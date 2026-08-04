Senapred declara alerta amarilla para la Región de Coquimbo por viento

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla para la Región de Coquimbo debido al pronóstico de viento.
Inicialmente, el organismo había decretado alerta roja para la región, pero durante esta jornada decidió bajarla a alerta amarilla en consideración a los antecedentes.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para Coquimbo:
- Viento normal a moderado en la cordillera de la región: Inicio 05/08 y término 07/08.
“Con la declaración de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, agregaron desde el Senapred.
Lo más leído
- Quiroz refuta a Alvarado y sostiene que aún no hay nombre para la subsecretaría de Hacienda: "Puede haber ahí un malentendido"
- La Oreja de Van Gogh suma un segundo show en Chile
- Bachelet advierte ante la Cepal sobre el debilitamiento del multilateralismo: “Este sistema está siendo hoy cuestionado”
- Contraloría advierte por tratos directos sin respaldo y fallas en contratos de seguridad en el Servicio de Salud de Antofagasta
- Canciller Pérez Mackena sostiene encuentro con su par de Brasil: Defendieron "acelerar" el corredor bioceánico