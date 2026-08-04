Senapred declara alerta amarilla para la Región de Coquimbo por viento

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta amarilla para la Región de Coquimbo debido al pronóstico de viento.

Inicialmente, el organismo había decretado alerta roja para la región, pero durante esta jornada decidió bajarla a alerta amarilla en consideración a los antecedentes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para Coquimbo:

Viento normal a moderado en la cordillera de la región: Inicio 05/08 y término 07/08.