Fiebre por Vozinha: Colo Colo presenta la colección oficial de camisetas del arquero

Tras la esperada llegada de Vozinha a Chile, Colo Colo lanzó este martes la nueva colección de camisetas oficiales del arquero fenómeno de la Copa Mundial 2026.

Durante la jornada, el futbolista de 40 años participó en su primera conferencia de prensa tras firmar con el club. Pese a que habla poco español, el portero encontró las palabras para referirse a su arribo al Albo.

“Todavía no hablo mucho español, pero me gusta aprender. Espero que en un par de meses hable mejor. Jugar Copa Libertadores es un sueño“, comentó.

También explicó su demora para llegar al país: “Demoré en llegar a Chile. Tenía que resolver unas cosas personales. Le agradezco al presidente por la paciencia. Siempre soñé con jugar en un equipo grande”.

Y no olvidó mencionar a Arturo Vidal, su nuevo compañero en el plantel, a quien definió que “no necesita presentación”. Vozinha aseguró que Vidal es un “futbolista de talla mundial. Jugó en grandes clubes y me recibió muy bien; muestra su grandeza como jugador“.

Horas después de la conferencia, Colo Colo aumentó la euforia de los fanáticos al anunciar que ya se encuentra disponible la serie de poleras de la figura revelación del Mundial 2026.

¿Dónde se puede comprar la colección de poleras de Vozinha?

A través de sus redes sociales, el club informó que la ropa oficial ya está a la venta tanto en formato presencial como digital.

Los hinchas pueden adquirir los productos a través del sitio web oficial de Colo Colo o de forma presencial en la tienda del Estadio Monumental. No obstante, desde Blanco y Negro advirtieron que el stock es limitado.

Revisa los diseños disponibles