Wall Street cierra con máximos históricos en el S&P 500 y Dow Jones tras avances en negociaciones entre EE.UU. e Irán

El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average cerraron este martes en máximos históricos, impulsados por el optimismo de los inversionistas ante avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que abrieron la posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo.

El Dow Jones subió 907,53 puntos, un 1,71%, hasta los 54.085,94 puntos, mientras el S&P 500 avanzó 134,64 puntos, un 1,77%, hasta los 7.735,13 puntos.

Nasdaq lidera las alzas con un incremento de 2,59%

El Nasdaq Composite, por su parte, lideró las alzas de la jornada con un incremento de 671,10 puntos, equivalente a 2,59%, hasta cerrar en 26.584,99 unidades.

Durante la sesión, el índice tecnológico osciló entre un mínimo de 26.088,04 y un máximo de 26.679,91 puntos, mientras el S&P 500 se movió entre 7.630,36 y 7.758,82 puntos.

Asimismo, la expectativa de que el estrecho de Ormuz vuelva a operar con normalidad contribuyó a moderar las presiones sobre los precios del petróleo. El repunte se dio además en medio de una temporada de resultados corporativos del segundo trimestre que ha mostrado un balance mixto entre las grandes tecnológicas.

Dow Jones y S&P 500 superan sus máximos históricos previos

Con los máximos alcanzados este martes, el Dow Jones y el S&P 500 superaron sus niveles más altos, que hasta ahora se ubicaban en 54.272,60 y 7.758,82 puntos, respectivamente, mientras el Nasdaq se acerca a su propio récord de 27.190,21 puntos.