Ariana Grande explica su retiro temporal de la vida pública: “No fue algo reactivo o impulsivo”

(CNN) – Ariana Grande buscó tranquilizar a sus seguidores respecto a su decisión de retirarse temporalmente del foco público, luego de que el domingo se anunciara la suspensión de sus futuras apariciones. Durante una presentación en Chicago el lunes, la cantante señaló que la medida “no fue algo reactivo o impulsivo”, sino una decisión planificada con anticipación.

Un mensaje directo a sus fanáticos

En un video compartido por seguidores en sus Historias de Instagram, Grande, de 33 años, explicó que la determinación se tomó “desde un lugar reflexivo y empoderado”. La artista añadió: “Escuché que mis fans estaban preocupados de que la negatividad estuviera arruinando las cosas para mí, pero solo tengo que decir que eso no podría ser más… lo contrario”. También destacó la importancia de establecer límites personales.

El anuncio de su retiro temporal, comunicado en exclusiva por su representante a la revista People, se produjo en medio de comentarios en redes sociales sobre su apariencia física, luego del estreno del videoclip de su sencillo “Petal”. La cantante ya había abordado este tipo de comentarios públicamente en 2013 y en 2023, ocasión en la que pidió mayor respeto hacia los cuerpos de las personas en general, sin distinción de talla o condición.

La gira Eternal Sunshine Tour de Grande está programada para concluir en Londres el 1 de septiembre.