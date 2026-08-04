Ministro Quiroz logra acuerdo de último minuto con Walker y Gahona por reconstrucción en el norte para destrabar la megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que llegó a un acuerdo con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona respecto a la reconstrucción de la Región de Coquimbo.

A través de un punto de prensa, el secretario de Estado informó del acuerdo alcanzado con ambos parlamentarios a horas de que se vote el último punto de la megarreforma en el Senado.

“Hemos llegado a un protocolo, un acuerdo en el que básicamente se le da garantía a la región de que ya están los recursos para la reconstrucción“, señaló Quiroz.

Asimismo, explicó que el monto destinado para la reconstrucción lo definirá una comisión técnica y está contemplado que los recursos “estén en la Ley de Presupuestos del año 2027”.

“Es un acuerdo que ha sido satisfactorio y celebro la disposición al diálogo de los senadores. Esta idea surgió en el norte, viendo toda la situación, y estamos muy conformes con el resultado al que hemos llegado”, comentó.

Cabe recordar que los legisladores habían condicionado su voto a que el Gobierno asegurara los recursos para las zonas del norte afectadas por las intensas lluvias, solicitud que la administración del presidente José Antonio Kast zanjó esta jornada.

Senador Walker valora el acuerdo con el Ejecutivo

Por su parte, el senador Walker celebró la medida: “Lo logramos por el bien de nuestra región, por las certezas que requiere la reconstrucción de la Región de Coquimbo”.

Añadió que los recursos serán “provenientes del erario público, pero también de un fondo de reconstrucción que se va a formar a través de la enajenación de activos prescindibles por parte del Estado, que van a ir primero a la reconstrucción de nuestra región y después al Fondo de Estabilización Económica y Social“.

En esa línea precisó que “se le va a dar prioridad a todos los recursos nuevos que se obtengan para la reconstrucción de la región de Coquimbo y de la provincia del Huasco”. Además de que se incluirá en el Fondo Nacional de Reconstrucción a la región.

El Gobierno necesita 26 votos para aprobar la última arista de la megarreforma, que consiste en la propuesta de fórmula de compensación que se dará a los municipios por la disminución de recursos que podría provocar la exención del pago de contribuciones de adultos mayores.