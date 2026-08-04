“Attack on Titan: The Last Concert” confirma su primera presentación en Chile para abril de 2027

“Attack on Titan: The Last Concert” confirma su llegada a Chile, con Santiago como sede de uno de los espectáculos más esperados por los seguidores del anime y la música sinfónica. El evento se realizará el 3 de abril en el Teatro Caupolicán y reunirá a una orquesta en vivo, producción audiovisual y la presencia de la cantante japonesa Mika Kobayashi, voz original de los temas más emblemáticos de la serie “Shingeki no Kyojin”.

Un homenaje musical a la obra de Hajime Isayama

Acompañada por la Filarmónica Live Action, la artista interpretará en directo una selección de las composiciones más reconocidas de la franquicia, en un recorrido musical por la historia creada por Hajime Isayama. La producción combina música sinfónica, arreglos especialmente preparados para la ocasión y una puesta en escena audiovisual diseñada para ambientar el universo de la serie.

Uno de los mayores eventos de anime realizados en el país

Con millones de seguidores a nivel mundial, “Attack on Titan” se posiciona como uno de los fenómenos culturales más relevantes vinculados al anime, y este concierto busca consolidar ese impacto como una de las producciones de mayor envergadura relacionadas con la animación japonesa presentadas en Chile.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 7 de agosto a las 10:00 horas a través de Puntoticket, con valores que van desde los $35.000 para Platea hasta los $89.000 para Palco, sin cargo por servicio.