Estados Unidos reduce su déficit comercial a US$ 73.300 millones en junio tras una baja de 5,6%

La Oficina del Censo de Estados Unidos junto a la Oficina de Análisis Económico dio a conocer este martes que el déficit comercial de bienes y servicios de EE.UU. se ubicó en US$ 73.300 millones en junio, una caída de 5,6% respecto a los US$ 77.600 millones registrados en mayo.

Las exportaciones estadounidenses totalizaron US$ 314.700 millones en junio, una baja de 0,9% respecto al mes anterior, mientras las importaciones alcanzaron los US$ 388.000 millones, un retroceso de 1,8% frente a mayo.

Déficit de bienes cae US$ 3.900 millones y superávit de servicios sube US$ 500 millones

La disminución del déficit total reflejó una caída de US$ 3.900 millones en el déficit de bienes, que se ubicó en US$ 102.100 millones, junto con un aumento de US$ 500 millones en el superávit de servicios, que llegó a US$ 28.800 millones.

Las exportaciones de bienes cayeron US$ 4.000 millones hasta US$ 206.900 millones en junio, explicadas principalmente por una baja de US$ 5.700 millones en crudo y de US$ 3.300 millones en suministros y materiales industriales.

Las importaciones de bienes, en tanto, disminuyeron US$ 7.900 millones hasta US$ 309.000 millones, impulsadas por una caída de US$ 2.100 millones en bienes de capital y de US$ 1.900 millones en preparaciones farmacéuticas.

Déficit acumulado cae 33,8% en lo que va del año

En lo que va del año, el déficit comercial acumulado disminuyó US$ 189.300 millones, equivalente a una baja de 33,8% frente al mismo período de 2025.

Las exportaciones acumuladas aumentaron US$ 198.300 millones, un alza de 11,7%, mientras las importaciones acumuladas crecieron US$ 9.000 millones, un incremento de apenas 0,4%.

A nivel de socios comerciales, Estados Unidos registró en junio superávits con Países Bajos, Sudamérica y Centroamérica, Hong Kong y Suiza, entre otros, mientras mantuvo sus mayores déficits con Vietnam, México, China y Taiwán.