Tribunal alemán falla contra Suno en juicio por derechos de autor con la agencia GEMA

El generador de música por inteligencia artificial Suno perdió una demanda por infracción de derechos de autor presentada por la agencia de licencias alemana GEMA. El Tribunal Regional de Múnich dictó el fallo el viernes 31 de julio, y determinó que la plataforma obtuvo, procesó y reprodujo ilegalmente música representada por GEMA, en infracción tanto de la ley de derechos de autor alemana como estadounidense.

Canciones usadas sin licencia ni compensación

Según reportó NME, la demanda, presentada en enero de 2025, sostenía que Suno utilizó temas como “Daddy Cool” de Boney M, “Mambo No. 5” de Lou Bega y “Forever Young” de Alphaville para entrenar sus modelos de IA sin obtener licencias ni pagar a los compositores. El monto de la indemnización que deberá pagar la compañía aún no se confirma, aunque el fallo también obliga a otras empresas de inteligencia artificial a licenciar cualquier música del repertorio de GEMA en el futuro.

Congratulations to our friends at GEMA on securing a significant victory in their copyright case against AI music generator Suno. It’s an important step in ensuring that music creators’ rights are respected and that innovation supports rather than undermines human creativity. pic.twitter.com/6SVBqDqCDS — PRS for Music (@PRSforMusic) July 31, 2026

El director general de GEMA, Tobias Holzmüller, declaró que “los modelos de IA construidos sobre propiedad intelectual robada no tienen protección bajo la ley”. Por su parte, Suno indicó que no está de acuerdo con la decisión judicial y evalúa presentar una apelación.

Este fallo se suma a otra disputa legal en la que GEMA resultó favorecida el pasado noviembre, tras una demanda contra OpenAI por violación de derechos de autor. En 2024, Suno también enfrentó demandas de Warner, Sony Music y Universal Music Group, aunque Warner llegó a un acuerdo de licencia con la compañía en 2025.