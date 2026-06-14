Minvu entrega más de 2 mil subsidios DS1 y anuncia nuevo tramo para sectores medios: Estos son los detalles

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregó 2.094 subsidios habitacionales correspondientes al Programa para Sectores Medios DS1 en la Región Metropolitana, en el marco del segundo llamado realizado durante 2025.

La actividad se desarrolló en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa, y contó con la participación de la subsecretaria del Minvu, Natalia Aguilar, y del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

A nivel nacional, el segundo llamado del año pasado contempló la asignación de 7.799 subsidios. Este beneficio está dirigido a familias de sectores medios y permite comprar una vivienda nueva o usada, así como construir una vivienda en sitio propio, siempre que los postulantes no sean propietarios y cuenten con capacidad de ahorro.

Durante la actividad también se presentó la Expo Inmobiliaria DS1, instancia que reúne información sobre proyectos habitacionales disponibles en distintas comunas de la Región Metropolitana. Según informó el Minvu, actualmente existen 3.954 viviendas de hasta 2.200 UF disponibles para beneficiarios de los tramos 2 y 3 del subsidio.

En la ocasión, el ministro Poduje destacó que uno de los principales objetivos del Gobierno es acelerar los procesos para facilitar el acceso a la vivienda.

“Queremos ser un país de propietarios, no de arrendatarios”, enfatizó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivan Poduje (@ipoduje)

Requisitos para postular al subsidio DS1

El primer llamado al subsidio DS1 de este año se realizará entre el 16 y el 30 de junio y busca beneficiar a 6.913 familias.

Para postular se debe tener al menos 18 años, contar con cédula de identidad vigente, estar inscrito en el Registro Social de Hogares y acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

El ahorro exigido fluctúa entre 30 y 80 UF, dependiendo del tramo al que se postule.

Además, para este proceso no se exigirá preaprobación de crédito hipotecario. También se ampliará la vigencia de los documentos de acreditación del terreno para quienes postulen a la modalidad de construcción en sitio propio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Minvu (@minvuchile)

Nuevo subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF

Respecto del nuevo subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF, enfocado en familias de clase media, el ministro adelantó que su implementación comenzará durante el segundo semestre.

“Esto no es una cosa que se está estudiando, no es una propuesta. Esto es una medida que parte a implementarse el segundo semestre y que va a tener su primer llamado a fines de este año”, señaló.

El beneficio permitirá postular a viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF, equivalentes a cerca de $163 millones. En zonas extremas, el valor máximo podrá llegar a 4.500 UF.

El subsidio contempla un aporte estatal de 400 UF y exigirá estar inscrito en el Registro Social de Hogares, acreditar un ahorro mínimo de 200 UF y contar con capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

“Son muchas de ellas que hoy día están pagando 600 mil y hasta 700 mil pesos de arriendo, que podrían hacer un dividendo para tener una casa propia”, expresó.

Finalmente, el ministro aclaró que quienes hayan obtenido un subsidio del tramo 4 también podrán postular al nuevo subsidio para viviendas de hasta 4.000 UF.