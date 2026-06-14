Gobierno presentará este lunes indicaciones a Sala Cuna Universal: Contempla cotización del 0,3% y aplicación gradual

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, anunció que el Gobierno ingresará indicaciones sustitutivas al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que actualmente se tramita en la Comisión de Educación del Senado.

En ese contexto, este lunes 15 de junio, a las 07:00 horas, tiene programada una reunión con el biministro Claudio Alvarado y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En entrevista con El Mercurio, adelantó que la propuesta contemplará un aporte fiscal acotado, junto con una garantía estatal en caso de que los recursos resulten insuficientes debido a una mayor tasa de uso o un aumento de los costos.

“Desde el primer día tuvimos muy claro que es un proyecto en el que hay que avanzar, más aún hoy, con un desempleo femenino de 10,5%”, afirmó Rau.

Respecto de la iniciativa impulsada por el gobierno anterior y del proyecto de Sala Cuna Universal ingresado durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, sostuvo que se ha intentado recoger la mayor cantidad posible de elementos de consenso y acercamientos con distintos actores, con el objetivo de perfeccionar aspectos relevantes de la propuesta. Sin embargo, reconoció que existen preocupaciones respecto de su financiamiento.

“Son varias preocupaciones. Estamos en un escenario de alza de costos laborales de larga data por el salario mínimo, la ley de 40 horas y la reforma previsional. Hay una preocupación real de los empleadores de que esto no siga subiendo”, afirmó.

En ese escenario, explicó que “estamos analizando fórmulas que ya se habían discutido con distintos parámetros, alguna compensación con el seguro de cesantía, usando nuevos datos que se utilizaron en el informe anterior, como las proyecciones de nacimientos del Censo 2024”.

Cambios al proyecto

Al preguntarle por las modificaciones que se introducirán a la iniciativa, comentó que los principales ajustes estarán relacionados con el modelo de financiamiento, aspecto que “aún estamos trabajando”, y con las obligaciones que recaerán sobre los empleadores.

“En versiones anteriores se obligaba a proveer sala cuna y para una pyme eso tiene un costo muy alto. Lo estamos liberando de esa responsabilidad. Por otro lado, debemos dar margen de tiempo para que la oferta responda. Si implementamos todo al mismo tiempo, puede haber escasez de cupos, pero si lo hacemos de manera gradual vamos a poder generar espacios para la oferta”, anticipó.

Respecto de esa gradualidad, explicó que se extenderá por cuatro años. El primer año beneficiará a los hijos de mujeres regidas por el Código del Trabajo y a padres con tutela que trabajen. El segundo año incorporará a los hijos de trabajadoras independientes y de trabajadoras de casa particular. El tercer año incluirá a los hijos de padres causantes cuyas madres estudian o buscan empleo. Finalmente, el cuarto año considerará a los hijos de padres causantes cuyas madres no estudian ni trabajan.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, destacó las indicaciones anunciadas por el Gobierno: “Me parece que van en la línea correcta. Esperamos que la izquierda tenga una actitud de diálogo y no obstruccionista como en el pasado”.

Financiamiento del fondo

Al ser consultado sobre cómo se financiará el sistema sin encarecer la contratación, sostuvo que “la cotización para el Fondo de Sala Cuna será en torno a 0,3% y estará compensada con una reducción de la cotización del seguro de cesantía”.

Asimismo, agregó: “Habrá un aporte fiscal acotado al inicio, pero una garantía estatal en caso de que falten recursos debido a una mayor tasa de uso o aumento de costos”.

Rau aseguró que, según el último diseño analizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el mecanismo de financiamiento no tendría impacto en los costos laborales.

Respecto del costo estimado por niño, señaló: “Estamos aún trabajando con Dipres en el Informe Financiero; debe ser robusto para que el fondo alcance. Pero calculamos un tope superior de entre 5,4 y 5,5 UTM, poco más de $320 mil”.

Por otra parte, respecto del rol de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra frente a este proyecto, indicó que la intención es inyectar más recursos para que puedan ofrecer servicios que actualmente no entregan, como extensiones horarias o funcionamiento durante meses en los que habitualmente no operan.