Timothée Chalamet se vuelve viral tras celebrar campeonato de los Knicks: “Prefiero mil veces esto a los Oscar”

Timothée Chalamet se convirtió en uno de los rostros más comentados de la celebración de los New York Knicks tras la obtención del campeonato de la NBA, el primero de la franquicia desde 1973.

El equipo neoyorquino derrotó por 94-90 a San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales, disputado el sábado 13 de junio, y cerró la serie por 4-1. Con ese resultado, los Knicks pusieron fin a una espera de 53 años sin títulos de la NBA.

En medio de los festejos, Chalamet fue captado celebrando en la cancha y grabando el momento con su teléfono. En uno de los registros difundidos por medios estadounidenses, el actor gritó: “Prefiero mil veces esto a los Oscar”.

La reacción se viralizó rápidamente, no solo por la comparación con la ceremonia más importante de Hollywood, sino también porque Chalamet es un reconocido seguidor de los Knicks. Durante los playoffs fue visto en varios partidos del equipo, y tras el triunfo participó de las celebraciones junto a jugadores y fanáticos.

El festejo también tuvo un componente histórico para la ciudad.

El último campeonato de los Knicks había sido en 1973, por lo que el título de 2026 marcó el cierre de una de las sequías más extensas entre las franquicias tradicionales de la NBA. Según reportes de medios deportivos, el triunfo llegó con una actuación clave de Jalen Brunson, quien lideró al equipo en el partido decisivo.

Después del partido, Ctambién fue visto en los camarines durante la celebración del plantel. En otro video difundido en redes, Chalamet apareció recibiendo champaña durante los festejos y bromeó: “No soy atleta, usualmente tengo un doble de riesgo para hacer eso”.

El momento se suma a una larga tradición de celebridades vinculadas a los Knicks.

Figuras como Spike Lee, Tracy Morgan y John Turturro también fueron parte de las celebraciones tras el campeonato, en una noche que mezcló deporte, cultura pop y una espera deportiva de más de medio siglo.