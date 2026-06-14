Oliver Tree y Gaspi figuran entre las víctimas reportadas tras choque de helicópteros en Río de Janeiro

Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo durante la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil, dejando seis personas fallecidas.

El accidente ocurrió en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, y es investigado por las autoridades brasileñas.

El Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro informó que las seis personas que iban a bordo de las aeronaves murieron en el lugar.

Una de las máquinas cayó sobre un estacionamiento de automóviles, donde había vehículos eléctricos, lo que generó un incendio posteriormente controlado por los equipos de emergencia.

La Policía Civil indicó que el cantante estadounidense Oliver Tree figuraba en la lista de pasajeros entregada a las autoridades aeronáuticas, aunque AP precisó que los cuerpos aún no habían sido formalmente identificados al momento del reporte.

Medios brasileños como Metro1, R7 y A Tribuna RJ identificaron entre las víctimas a Oliver Tree Nickel y a Gaspar Prim, nombre asociado al creador argentino conocido como Gaspi.

También fueron mencionados Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Según esos reportes, cinco personas viajaban en uno de los helicópteros y la otra aeronave era ocupada solo por su piloto.

Una de las máquinas habría impactado en un terreno ubicado en la Avenida das Américas, mientras que la otra cayó a unos 100 metros del primer punto de impacto.

Qué se sabe del accidente

El choque ocurrió cerca de las 8:59 horas locales, según informó el portavoz del Cuerpo de Bomberos Fabio Contreiras a medios internacionales. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron cinco cuerpos en una de las aeronaves y una sexta víctima en el segundo helicóptero.

Una de las aeronaves se incendió tras caer sobre un estacionamiento privado, lo que provocó daños en cerca de 20 vehículos eléctricos.

El impacto también dispersó restos de los helicópteros hacia edificios y zonas cercanas, por lo que el área fue aislada para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y peritos.

Las causas de la colisión todavía no han sido determinadas.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, entre ellas la Policía Civil y organismos técnicos de aviación en Brasil.

Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi

Oliver Tree, cuyo nombre completo es Oliver Tree Nickell, era un cantante, productor y comediante estadounidense conocido por una propuesta que mezclaba música alternativa, humor visual, estética excéntrica y cultura de internet.

Entre sus canciones más reconocidas está Life Goes On, que se viralizó globalmente en plataformas como TikTok y Spotify.

En Chile, el artista había sido anunciado en 2022 con una presentación en el Teatro Caupolicán como parte de su gira Cowboy Tears Tour.

Gaspi, nombre artístico de Gaspar Prim, era un creador de contenido argentino conocido por videos de humor callejero y por su estilo provocador en redes sociales.

Medios argentinos y brasileños lo identificaron como una de las víctimas del accidente, aunque el proceso oficial de identificación seguía siendo parte de las diligencias iniciales.

La noticia generó impacto inmediato entre seguidores de ambos artistas, especialmente por la circulación de registros y publicaciones recientes en redes sociales.

Sin embargo, las autoridades aún deben esclarecer la dinámica del accidente, confirmar formalmente todas las identidades y determinar si existieron fallas humanas, técnicas o de coordinación aérea.