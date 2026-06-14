Marcel arremete contra proyecto de reconstrucción y acusa “doble estándar” de la derecha: “Si hubiéramos mandado proyectos con aumento del déficit nos habrían hecho pedazos”

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la contingencia política y a la tramitación del proyecto de reconstrucción económica anunciado por el Presidente José Antonio Kast.
A pesar que dicha iniciativa busca optimizar los ingresos y los gastos del país, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha realizado duros reparos a la iniciativa por su financiamiento.
En este contexto, en entrevista con The Clinic, Marcel -titular de Hacienda durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric- fue consultado sobre si está preocupado por la iniciativa y sus proyecciones de déficit.
Al respecto, sostuvo que “¿qué habría pasado si nosotros en el gobierno anterior hubiéramos hecho alguna de estas cosas? ¿Qué habría pasado si hubiéramos ido a pedir una autorización adicional de endeudamiento?”.
En esa misma línea, aseguró que “si hubiéramos mandado proyectos sin financiamiento, o sea, con aumento del déficit. O sea, nos habrían hecho pedazos”.
“Y sin embargo, hoy día, mucha de la gente que era muy crítica respecto de cosas bastante más modestas respecto de este conjunto de cosas, hoy día les parece que está bien, que es un sinceramiento, que vale la pena. Entonces yo veo primero un doble estándar que tiene que ver con la politización que se ha hecho de nuestra economía, que yo encuentro que es muy negativa”, añadió.
Consultado sobre a quién corresponde dicho doble estándar, sostuvo que “doble estándar fundamentalmente de parte de la derecha política. Esa politización, que seguro que se contagia una vez que cambian los gobiernos y empiezan a operar en el sentido contrario, es muy negativa. En otro tipo de países, como por ejemplo Perú, que cambia de presidentes, no se da este tipo de politización de temas económicos, este tipo de discusiones”.
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