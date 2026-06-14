Ministra Chomali descarta recortes en salud: “Los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas que no eran exactamente para las que estaban mandatados”

La ministra de Salud, May Chomali, abordó la controversia que se ha generado por los ajustes presupuestarios en su cartera y se refirió a los cuestionamientos planteados por los alcaldes.

Consultada en el programa Estado Nacional de TVN por la preocupación de los alcaldes y del Colegio Médico (Colmed) respecto de los ajustes presupuestarios en la atención primaria de salud, la titular de la cartera aclaró: “Primero quiero aclarar que lo que ellos llaman recortes es la no transferencia de un componente a solo 24 comunas, que fueron las que formaron parte del programa de universalización de la atención primaria“.

En ese contexto, explicó que el programa consiste en que “todas las personas, independientemente de si son Fonasa o Isapre, pueden atenderse en el nivel primario de atención y para ello se fijó un financiamiento especial a esas comunas para poder acceder a esa población nueva”. En el caso de los afiliados al sistema privado de salud, aclaró que esto solo aplica a consultas de morbilidad.

Asimismo, señaló que el programa de universalización de la atención primaria contempla distintos lineamientos, como la búsqueda de pacientes de isapres e inscribir a personas que, pese a ser beneficiarias de Fonasa, no estaban registradas en los consultorios. Esto es importante, enfatizó, porque “ha sido el único componente que se dejó de transferir este año por una razón muy simple: a nosotros nos pareció que existía un subsidio a las isapres porque les estamos entregando recursos. Es como una suerte de contratar equipos de ventas”.

“Aquí le estoy entregando recursos públicos a la atención primaria para inscribir a pacientes de isapres”, precisó.

Al ser consultada sobre si esta medida afecta los servicios que deben brindar los consultorios, tal como han advertido algunos alcaldes, sostuvo: “Lo que hemos visto, y hay que investigar, ya que hemos recibido un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR), es que los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas que no eran exactamente para las que estaban mandatados”.

“Entonces, un alcalde me dice que va a tener que reducir su extensión horaria, pero ese componente no fue tocado”, precisó.

Finalmente, aclaró que “lo que se está transfiriendo este año no es menos que en 2025, en absoluto”. En esa línea, detalló que este 2026 el presupuesto aumentó de $16.532.000 a $17.251.000.

“Lo que yo les estoy pidiendo es que, por favor, no aumenten el gasto en la misma proporción que el aumento de los ingresos. Si quieren hacer más, que es lo que les estamos pidiendo, que sea con las eficiencias de los recursos que ya tienen”, comentó.

Además, remarcó: “Esta diferencia sí se va a suplementar, no existe la posibilidad de no suplementar. Nosotros no podemos parar un pabellón en septiembre, no podemos parar un pabellón en octubre. Las diferencias entre el presupuesto y el gasto se van a entregar y existe un compromiso de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en la medida en que yo sea capaz de reducir la brecha”.