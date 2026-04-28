Niño de 7 años fue baleado durante violento asalto a parcela de la Región de Valparaíso

Un niño de 7 años resultó herido a bala durante un violento asalto a una parcela en la comuna de La Cruz, en la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando cuatro sujetos armados ingresaron al domicilio donde se encontraba una pareja de adultos mayores junto a su nieto.

Según antecedentes policiales consignados por Radio Cooperativa, los delincuentes intimidaron a las víctimas y sustrajeron especies avaluadas en cerca de $3 millones.

Menor resultó baleado

En medio del robo, el menor recibió un disparo en el hombro. Fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado con lesiones graves, aunque fuera de riesgo vital.

Uno de los adultos mayores también resultó lesionado, luego de ser golpeado por los asaltantes. Producto de la agresión, sufrió una fractura.

Tras concretar el robo, los cuatro involucrados escaparon del lugar. La Brigada Investigadora de Robos de la PDI quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del asalto e identificar a los responsables.