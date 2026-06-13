Condenan a sargento de la Armada por violación de funcionaria de menor grado: Pidieron 10 años de cárcel en su contra

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio contra un sargento de la Armada por la violación de una funcionaria de menor grado, ilícito perpetrado en diciembre de 2022 tras un rito de promoción institucional en dicha ciudad.

Según información de Radio Biobío, la condena señaló que el ataque ocurrió en el domicilio del imputado, quien trasladó a la víctima aprovechando que esta perdió el conocimiento por la ingesta masiva de alcohol bajo presión de superiores jerárquicos durante la ceremonia de ascenso.

A raíz del hecho y del proceso posterior, la afectada desarrolló estrés postraumático y crisis psiquiátricas. Asimismo, enfrentó reproches y sanciones disciplinarias internas de la institución que posteriormente debieron ser revocadas por la vía legal.

Ante este escenario, la Fiscalía solicitó una pena de diez años de presidio para el condenado.

Por su parte, la defensa del uniformado pidió una pena de tres años y un día, argumentando una colaboración sustancial en el caso. Los magistrados fijaron la lectura de la sentencia definitiva para el próximo lunes 22 de junio.