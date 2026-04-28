El K-pop bate nuevo récord: Exportaciones de álbumes físicos superaron los US$120 millones en tres meses

Las exportaciones de álbumes de K-pop alcanzaron un récord histórico durante el primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo, los envíos internacionales llegaron a US$120 millones, de acuerdo con datos del Servicio de Aduanas de Corea del Sur (KCS).

Dicha cifra representa un aumento de 159% frente al mismo período del año anterior y marca la primera vez que las exportaciones trimestrales de álbumes surcoreanos superan los US$100 millones, según reporta la agencia de noticas surcoreana Yonhap.

De acuerdo con el Seoul Economic Daily, los envíos de álbumes llegaron a cerca de 177.000 millones de wones, equivalentes a unos US$120 millones y cerca de $108 mil millones de pesos chilenos.

Se trata del mayor nivel trimestral registrado hasta la fecha.

Estados Unidos, en tanto, se ubicó como el principal destino de las exportaciones durante el trimestre, con cerca del 28% del total. Le siguió Japón, que hasta 2025 ocupaba el primer lugar, además de la Unión Europea, China y Taiwán.

El avance también refleja una expansión más amplia del fenómeno fuera de Asia. Los álbumes fueron enviados a 131 países durante el primer trimestre y 94 de ellos registraron sus mayores importaciones trimestrales históricas, de acuerdo con el Servicio de Aduanas de Corea del Sur.

El récord llega después de un 2025 en que las exportaciones anuales de álbumes de K-pop superaron por primera vez los US$300 millones.

Según datos del mismo organismo citados por The Korea Times, los envíos internacionales llegaron ese año a US$301,7 millones, un alza de 3,4% respecto del período anterior.

Aunque los reportes de exportaciones no detallan qué artistas o álbumes concentraron la mayor distribución internacional, sí existen datos sobre ventas físicas dentro del mercado surcoreano.

Según Circle Chart, el ranking musical oficial de Corea del Sur, en enero el listado mensual de álbumes fue liderado por THE SIN: VANISH, de Enhypen, con 2.030.651 copias; en febrero; por DEADLINE, de BLACKPINK, con 1.750.692 copias; y en marzo, por ARIRANG, de BTS, con 4.175.303 copias.