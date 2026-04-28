Ministro Quiroz descarta dividir Plan de Reconstrucción del Gobierno: Asegura que las medidas tributarias son parte de un “todo concatenado”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó este martes la posibilidad de dividir el Plan Nacional de Reconstrucción anunciado por el Presidente José Antonio Kast, el que vincula la reconstrucción con diversas medidas tributarias.

Dicha división había sido planteada por sectores de la oposición -como el Frente Amplio (FA)- para agilizar la aprobación de los recursos de emergencia en el Congreso.

En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa debe tramitarse como una unidad para garantizar su efectividad económica.

“No hay ninguna posibilidad de que el proyecto se divida porque esto es un todo; es un todo concatenado que reactiva y hace crecer“, afirmó el jefe de las arcas fiscales.

Quiroz además apuntó a que la propuesta contempla medidas de reconstrucción para el corto plazo que están directamente ligadas a incentivos tributarios diseñados para que los contribuyentes puedan acogerse de manera pronta, generando incluso excedentes que permitan amortiguar otros efectos financieros.

Asimismo, el ministro de Hacienda abordó las críticas sobre el alcance de la reforma, señalando que el crecimiento económico no depende exclusivamente de la carga tributaria.

El ministro subrayó que el proyecto también incorpora soluciones para problemas estructurales diagnosticados por especialistas, tales como la gestión de permisos y la reducción de la incerteza jurídica en las inversiones. “Esto refuerza esa validez, refuerza esa certeza y, por lo tanto, es un todo que está junto”, puntualizó.