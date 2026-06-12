Caos en el Metro de Santiago: Detención de tren provoca desesperación en usuarios quienes intentaron romper puertas y ventanas

Durante la tarde de este viernes, Metro de Santiago informó la interrupción del servicio en Línea 2 por una persona en la vía.
La situación obligó a cerrar estaciones y suspender el servicio en las estaciones de El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.
Pero la emergencia provocó caos en los usuarios del tren subterráneo, específicamente entre quienes quedaron en el tunel que conecta Lo Vial y Departamental.
18:08 hrs. 🔴 Continuamos con servicio interrumpido en #L2 por persona en la vía.
Estaciones cerradas:
❌️ El Llano
❌️ San Miguel
❌️ Lo Vial
❌️ Departamental
❌️ Ciudad del Niño https://t.co/URgFdVqNcc
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 12, 2026
Esto ya que la gente acusó que no había aire, lo que sumado a la alta afluencia por ser hora punta, provocó la desesperación de algunas personas, quienes intentaron romper puertas y ventanas de los vagones del Metro.
Con herramientas como un alicate y a patadas, las personas intentaron abrir las compuertas y ventanas para poder respirar.
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