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Caos en el Metro de Santiago: Detención de tren provoca desesperación en usuarios quienes intentaron romper puertas y ventanas

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Durante la tarde de este viernes, Metro de Santiago informó la interrupción del servicio en Línea 2 por una persona en la vía.

La situación obligó a cerrar estaciones y suspender el servicio en las estaciones de El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.

Pero la emergencia provocó caos en los usuarios del tren subterráneo, específicamente entre quienes quedaron en el tunel que conecta Lo Vial y Departamental.

Esto ya que la gente acusó que no había aire, lo que sumado a la alta afluencia por ser hora punta, provocó la desesperación de algunas personas, quienes intentaron romper puertas y ventanas de los vagones del Metro.

Con herramientas como un alicate y a patadas, las personas intentaron abrir las compuertas y ventanas para poder respirar.

 

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