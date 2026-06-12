Caos en el Metro de Santiago: Detención de tren provoca desesperación en usuarios quienes intentaron romper puertas y ventanas

Durante la tarde de este viernes, Metro de Santiago informó la interrupción del servicio en Línea 2 por una persona en la vía.

La situación obligó a cerrar estaciones y suspender el servicio en las estaciones de El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño.

Pero la emergencia provocó caos en los usuarios del tren subterráneo, específicamente entre quienes quedaron en el tunel que conecta Lo Vial y Departamental.

18:08 hrs. 🔴 Continuamos con servicio interrumpido en #L2 por persona en la vía. Estaciones cerradas:

❌️ El Llano

❌️ San Miguel

❌️ Lo Vial

❌️ Departamental

❌️ Ciudad del Niño https://t.co/URgFdVqNcc — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 12, 2026

Esto ya que la gente acusó que no había aire, lo que sumado a la alta afluencia por ser hora punta, provocó la desesperación de algunas personas, quienes intentaron romper puertas y ventanas de los vagones del Metro.

Con herramientas como un alicate y a patadas, las personas intentaron abrir las compuertas y ventanas para poder respirar.