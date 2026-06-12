Niantic revela que se entrenaron drones militares de EE.UU. con los escaneos de los jugadores de Pokémon Go

La empresa Niantic, creadora de Pokémon Go, reveló este viernes que empleó los escaneos de realidad aumentada de los jugadores para alimentar un sistema de navegación que hoy utilizan drones militares estadounidenses. La firma aseguró que la transferencia de información se interrumpió cuando el título pasó a manos de Scopely.

Del juego al campo de batalla en tres pasos

El videojuego móvil introdujo en 2020 las tareas de mapeo AR que recompensaban a los usuarios por escanear edificios con sus teléfonos. Esos registros nutrieron el Sistema de Posicionamiento Visual de Niantic Spatial, que convierte dispositivos aéreos y terrestres en un sensor de localización preciso y opera con más de 30.000 millones de imágenes. La tecnología permite que una máquina se ubique por vista cuando fallan las señales satelitales.

En diciembre de 2025, Niantic Spatial anunció una alianza con el contratista de defensa Vantor —antes Maxar Intelligence— para fusionar ese mapa tridimensional con el software de navegación aérea de la empresa y desplegar la herramienta en operaciones militares sin GPS. El medio Dronexl resumió el recorrido: “Los jugadores escanearon el mundo físico; Niantic Spatial lo convirtió en un mapa 3D; y Vantor lo montó en drones”.

Según reportó NME, la revelación generó malestar. Un usuario de Reddit relató que desinstaló la aplicación en el instante en que le pidieron escanear un edificio. Otro calificó de “aterrador” el método: “¿Falta un punto detrás de un inmueble? Pones un Pokémon raro y en minutos consigues 50 escaneos”. Un tercero recordó que su jefe jugaba “en medio de una base militar”.

Niantic aclaró que, tras la transición a Scopely, los datos de Pokémon Go ya no se comparten con Niantic Spatial. Los escaneos AR fueron voluntarios, estaban sujetos a los términos de servicio y a la política de privacidad, y la descontinuación de la función —junto con el cese del intercambio de datos— formó parte de la planificación de la migración, indicó la compañía.