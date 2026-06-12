“Ha sido un período muy duro, no es fácil estar encerrada”: Las primeras palabras de Ángela Vivanco tras salir de la cárcel de mujeres

Durante la tarde de este viernes, Ángela Vivanco salió de prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la máxima cautelar y la reemplazara por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Cabe mencionar que durante más de cuatro meses la exministra de la Corte Suprema permaneció bajo la medida cautelar más gravosa, tras ser formalizada por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada Trama Bielorrusa.

Consultada por la prensa tras salir de la cárcel de mujeres de San Joaquín, expresó que “ha sido un periodo duro para ella y su familia. No es fácil estar encerrada. Es complicado también para una persona que tiene la salud que tengo yo”.

Pese a las dificultades, extendió sus agradecimientos a Gendarmería y a los funcionarios.

“Las personas que estamos imputadas estamos en una sección aparte, así que he tenido la oportunidad de convivir con dos personas que estaban imputadas, pero no con toda la población penal. En ese sentido, han existido medidas de seguridad que han sido importantes”, detalló.

En cuanto a su situación judicial, subrayó: “Me declaro inocente y he pedido, a través de mi abogado, declarar en mi juicio, así que espero hacerlo pronto y dar todos los detalles que me corresponde entregar a la fiscalía”.

“Una persona de mi edad, una persona con mis condiciones de salud, una persona que hace meses no tiene ningún contacto con los coimputados y que siempre ha estado disponible para la fiscalía y también para el tribunal. Evidentemente, no soy una persona que se pueda catalogar como un peligro para la sociedad; al contrario, soy una persona que quiere colaborar. Yo quiero defenderme en un juicio justo y, evidentemente, voy a colaborar en todo lo que sea necesario para llegar a ese final que yo espero y en el que tengo la confianza de que así va a ser”, enfatizó.