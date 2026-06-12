Dólar baja de los $900 mientras el IPSA mantiene su rally y se ubica sobre los 10.900 puntos

Una movida jornada tuvo el mercado nacional luego de que siguiera el optimismo entre los inversionistas por la desescalada en Medio Oriente.

El S&P IPSA cerró este viernes con un alza de 1,68%, equivalente a 180,45 puntos, hasta ubicarse en las 10.921,15 unidades, con lo que ha recuperado terreno con fuerza y se pone a tiro de los 11.000 puntos.

Entre las acciones que más subieron destacaron Schwager (+4,04%), SQM-B (+3,99%), LATAM (+3,41%), Norte Grande (+3,22%), Oro Blanco (+3,15%) y Cencosud (+3,11%).

En el lado de las bajas, las más afectadas fueron BICE (-2,77%), Masisa (-2,27%), Cuprum (-2,04%) y Parque Arauco (-1,04%).

Dólar mantiene tendencia bajista y cae de los $900

El dólar cerró en $899,3, retrocediendo $5,78 respecto a la sesión anterior, consolidando la importante corrección bajista observada durante las últimas sesiones.

El mercado continúa reaccionando positivamente a las señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, escenario que ha reducido la demanda por activos refugio y debilitado al dólar a nivel global.

Durante la jornada, autoridades estadounidenses señalaron avances significativos en la negociación, mientras que Donald Trump indicó que todavía espera que el acuerdo pueda firmarse durante este fin de semana o a comienzos de la próxima.

Asimismo, el cobre se mantuvo firme cerca de los US$ 6,43 por libra y el petróleo cayó de los US$ 90.

“El mercado prefiere esperar una confirmación definitiva del acuerdo”

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, afirmó que la combinación de un dólar global más débil, un cobre fortalecido y una menor aversión al riesgo mantiene un sesgo bajista de corto plazo para el USD/CLP.

“El movimiento ha sido gradual y con bajo volumen, reflejando que los inversionistas prefieren esperar una confirmación definitiva del acuerdo antes de profundizar las ventas de dólares”, señaló.

“Con el USDCLP cotizando actualmente cerca de los $901, la ausencia de nuevas tensiones durante el fin de semana podría permitir una extensión de la caída hacia el rango de $890-$900. En cambio, cualquier deterioro en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría generar rebotes hacia la zona de $905 como primera resistencia relevante”, agregó.

“El mercado estará atento a la reunión del Banco Central de Chile el martes, donde se espera una mantención de la tasa en 4,50%, y especialmente a la decisión de tasas de la Reserva Federal el miércoles, junto con las nuevas proyecciones económicas y la conferencia de su presidente”, concluyó.

En la misma línea, Aline Moraes, senior account manager de XTB, indicó que el retroceso del dólar estuvo impulsado por una mejora en el sentimiento global y por el fuerte avance del cobre, que subió 1,48% en la jornada.

“Los mercados reaccionan positivamente a las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán, lo que ha reducido parte de la incertidumbre geopolítica y favorecido a las monedas emergentes, incluido el peso chileno”, explicó.

“Si el precio rompe los 892, podría extender las caídas hacia el próximo soporte relevante ubicado en 884,65”, puntualizó.