Un 36% aprueba la gestión del Presidente Kast y un 58% la desaprueba, según encuesta Cadem

Durante la mañana de este miércoles, se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, la que aborda los principales temas políticos del país.

En el sondeo más reciente, correspondiente a finales de julio, se evaluó la gestión del Presidente José Antonio Kast, en medio de los sistemas frontales que afectaron al país y la tramitación de la mega reforma económica en el Congreso.

En este contexto, se dio a conocer que la valoración positiva cayó un punto porcentual respecto a la medición previa. De esta forma, se ubicó en un 36%.

Por otra parte, la desaprobación también cayó un punto, posicionándose en un 58%.