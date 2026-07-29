Caso Bernarda Vera: Ministro Rabat dice que el Estado “tiene derecho a pedir restitución” de pensión otorgada a familia

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó el caso Bernarda Vera, luego de que esta semana se confirmara a través de un examen de ADN que la mujer localizada en Argentina es Bernarda Rosalba Vera Contardo, cuyo nombre aparece en el listado oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura.

La identificación fue establecida por el Servicio Médico Legal, que comparó su perfil genético con las muestras conservadas de sus familiares, obteniendo una coincidencia superior al 99,9999%.

El caso llevó a que la Subsecretaría de Derechos Humanos abriera un sumario administrativo para investigar la situación y a oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar eventuales responsabilidades.

La situación de Vera se conocía desde marzo de 2024 por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y “recién en el mes de junio del año 2025 se pone en conocimiento del ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa”, dijo Rabat en entrevista con Radio Infinita.

En ese sentido, “hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derecho Humano y no se reaccionó prontamente. Y reaccionar prontamente en una materia tan delicada como esta es ponerla en conocimiento de la autoridad, lo que no se hizo, y eso nos parece grave”.

Con todo, la autoridad planteó que “toda vez que se materializa un pago y ese pago se ha efectuado por error y no tiene causa, es decir, no tiene un título que lo justifique, quien efectuó el pago tiene derecho a pedir su restitución”.

De ese modo, “el Estado de Chile, el fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado, está en la situación de requerir todo pago que no tenga una causa que lo justifique, con independencia de si quien lo recibió está de buena o mala fe. Es una cuestión de orden objetivo”.

Consultado sobre si esta situación se aplica incluso si la madre y la hija de Bernarda Vera no sabían que efectivamente estaba viva, Rabat recalcó que “toda vez que existe un pago que carece de causa, quien efectuó el pago tiene una acción restitutoria”.

“No quiero calificar la buena o mala fe de quienes recibieron la pensión porque no me corresponde. Lo que estoy señalando es que, conforme a los antecedentes que el Poder Judicial ha publicado, hay una duda más que razonable que esta persona no se encontraba desaparecida y, por lo tanto, no debió haberse pagado esa pensión”, reiteró.

Más casos parecidos

El ministro de Justicia también dijo que hay al menos nueve casos de la misma naturaleza que Vera.

“Hay que considerar que cualquier listado con muchas personas de cualquier naturaleza va a tener falencias; el problema es que no es uno, al menos hay 9 que se determinaron con anterioridad y, si agregamos casos de duplicidad, llevamos 12“, afirmó.

Si bien comentó que el número es bajo considerando la cifra de DD. DD., es una situación que se debe investigar.

“Por eso es que el Plan Nacional de Búsqueda va a fortalecerse en el sentido de que más personas estén analizando estos listados, a objeto de que no existan dudas”, sostuvo.