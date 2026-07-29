Corte ordena que marino formalizado por atropello fatal en Viña cumpla prisión preventiva en recinto militar

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que Jonathan Richards Gaete, el cabo de la Armada formalizado por el atropello que dejó seis muertos en la feria Caupolicán de Viña del Mar, cumpla su prisión preventiva en un recinto de la institución naval.

La resolución implica que el imputado, de 37 años, dejará el Complejo Penitenciario de Casablanca, aunque continuará sujeto a la misma medida cautelar mientras avance la investigación.

Richards fue formalizado por seis cuasidelitos de homicidio y por las lesiones graves sufridas por una séptima persona, luego de que su camioneta arrollara a un grupo de asistentes a la feria durante la mañana del domingo 12 de julio.

Defensa presentó un recurso de amparo

La prisión preventiva había sido decretada el 15 de julio por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que dispuso inicialmente su ingreso al recinto penitenciario administrado por Gendarmería.

Su abogado, Gonzalo Yuseff, recurrió posteriormente ante la Corte de Apelaciones para solicitar que la cautelar se ejecutara en una dependencia militar, debido a que Richards continúa siendo funcionario activo de la Armada.

El tribunal acogió la acción y determinó que, por su calidad de integrante en servicio activo de la institución, debe permanecer en el cuartel o establecimiento naval que corresponda.

La resolución, fechada el 28 de julio, establece que el lugar deberá encontrarse dentro de la Región de Valparaíso y será determinado por la propia Armada de Chile.

La Corte consideró que mantener al imputado en un penal dependiente de Gendarmería era contrario a las normas aplicables a funcionarios militares en servicio activo.

El cambio de recinto no modifica la situación procesal del cabo ni reemplaza la prisión preventiva decretada en su contra. La investigación continuará para determinar las circunstancias del atropello y sus eventuales responsabilidades penales.