Alerta sanitaria por hantavirus: Experta explica por qué se adelantaron los contagios y cuáles son los síntomas

Este martes, el Ministerio de Salud (Minsal) decretó alerta sanitaria en 13 regiones de todo Chile por el virus hanta, el cual es transmitido por el ratón de cola larga, siendo la primera vez que se toma esta medida.

La alerta estará activa hasta el viernes 31 de julio de 2027 entre las regiones de Atacama y Magallanes.

Por ello, la infectóloga de la Clínica Alemana, Jeannette Dabanch, en conversación con CNN AM, dio recomendaciones e información sobre esta alerta sanitaria.

Dabanch hizo un llamado a la calma, ya que la emergencia “significa que la autoridad sanitaria va a tomar las medidas ambientales para disminuir los riesgos a la población. Así que una alerta sanitaria significa eso: estar atentos para tomar las medidas de tal forma de reducir riesgos“.

“El número de casos no es muy relevante si lo comparamos con otras enfermedades infecciosas, pero ha superado lo que normalmente se observa y se reporta al Minsal. Hasta ahora llevamos alrededor de 45 casos, que son el total de casos confirmados el año 2025“, planteó.

Detectan caso de ciudadano con fiebre hemorrágica

La jornada de ayer, la autoridad sanitaria en la región del Biobío activó un protocolo sanitario internacional en el Hospital Las Higueras de Talcahuano por una persona vietnamita con fiebre hemorrágica.

Incluso, uno de los principales causantes de esta fiebre es el ébola; de hecho, antes se denominaba fiebre hemorrágica del ébola.

En el continente africano se han reportado casos de este virus; además, “a la fecha de ayer, la OMS reportaba alrededor de 3.400 casos, lamentablemente 1.400 fallecidos, entre otros los cuidadores, es decir, incluyendo personal de salud”.

“Nosotros nos movemos y tenemos este concepto de “unidad biológica móvil“, porque adquirimos una enfermedad y mientras este agente infeccioso nos está enfermando”, sin embargo, “el ébola no lo contagiamos hasta tener un síntoma. Pero yo me puedo desplazar: si no me siento enfermo, me desplazo de mi lugar de origen a otro, y entonces llevo esta enfermedad a otro territorio”, dice.

Acerca del hantavirus

Existen muchas maneras de contagiarse, pero la principal es “haberse expuesto en algún lugar rural o trabajar en actividades que ponen en riesgo a las personas en contacto con las secreciones de estos ratoncitos”, explicó la médica cirujana.

Respecto a los síntomas, Dabanch detalló que “son muy parecidos a una enfermedad respiratoria viral; esto quiere decir: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, decaimiento. En el caso del hantavirus, puede haber dolor abdominal, diarrea, síntomas que también pueden estar presentes en influenza”.

“Pero insisto en que, como es tan parecido a cualquier otra enfermedad infecciosa respiratoria que estamos viendo en nuestro país, hay que tener ese factor de riesgo: es decir, haberse expuesto“, afirmó.

Puedes revisar la entrevista completa a continuación: