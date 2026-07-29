Seguros de salud en invierno: Las coberturas y redes de prestadores que conviene revisar antes de enfermarse

Con la llegada del invierno aumentan los cuadros respiratorios y, junto a ellos, las visitas al médico. Resfríos, influenza, bronquitis y otras enfermedades propias de la temporada suelen traducirse en más consultas, exámenes, compra de medicamentos y, en algunos casos, atenciones de urgencia u hospitalizaciones.

La diferencia entre coberturas ambulatorias y hospitalarias

Frente a este escenario, resulta clave revisar con anticipación el alcance de la protección de salud disponible, ya sea a través de la previsión o de un seguro contratado. Entre los elementos a considerar figuran el porcentaje de reembolso, los topes por prestación, el deducible, la exigencia de una cobertura inicial mínima de Isapre o Fonasa, y la red de prestadores preferentes asociada a cada póliza.

Uno de los aspectos más relevantes es distinguir entre prestaciones ambulatorias y hospitalarias. Las primeras generalmente incluyen consultas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos, mientras que las segundas se activan en casos de hospitalización, cirugías o tratamientos de mayor complejidad. Paola Herrera, gerente Comercial de Líneas Personales de Consorcio, señala que “es fundamental que las personas distingan entre las coberturas ambulatorias y hospitalarias al contratar un seguro de salud, ya que cada una responde a necesidades médicas distintas”. La compañía cuenta con 13 seguros de salud disponibles, que incluyen alternativas ambulatorias con coberturas de hasta un 70% en consultas, exámenes y procedimientos, además de seguros complementarios que integran ambos tipos de cobertura con distintos porcentajes de reembolso y topes.

Por qué importa la red de prestadores asociada

Otro elemento clave es la red de centros médicos y clínicas donde cada póliza ofrece cobertura preferente. Consorcio cuenta con convenios en clínicas como Alemana, UC CHRISTUS, Dávila e Indisa, a nivel nacional. Elegir una póliza con convenios en los establecimientos donde la persona se atiende habitualmente puede significar mejores porcentajes de reembolso y menor gasto de bolsillo, algo especialmente relevante para quienes tienen un plan de Isapre asociado a una red cerrada.

Para las personas afiliadas a Fonasa, los seguros complementarios también pueden entregar una capa adicional de protección financiera y facilitar el acceso a prestadores privados, según las condiciones de cada póliza. Herrera explica: “No basta con mirar el precio: hay que revisar que el seguro complementario sea compatible con Fonasa y que su red de prestadores incluya los centros donde uno se atiende habitualmente”.

Desde Consorcio destacan que informarse antes de necesitar atención médica permite tomar mejores decisiones y proteger tanto la salud como la planificación financiera familiar. Para revisar alternativas de seguros, coberturas y convenios disponibles, la compañía habilita el sitio www.consorcio.cl.