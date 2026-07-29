Bono de Recuperación por sistema frontal: Quiénes recibirán hasta $1,5 millones y cómo se paga

Las familias afectadas por el sistema frontal registrado desde el pasado 14 de julio podrán recibir hasta $1.500.000 mediante el Bono de Recuperación anunciado por el Gobierno.

La ayuda está destinada a hogares cuyas viviendas o enseres resultaron dañados entre las regiones de Atacama y Los Ríos, y busca contribuir a recuperar sus condiciones de habitabilidad.

El beneficio no es postulable. Su asignación se realizará automáticamente a partir de la información recopilada mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

¿Cuánto paga el Bono de Recuperación?

El monto que recibirá cada hogar dependerá del nivel de daño determinado durante la aplicación de la FIBE.

Afectación baja: $375.000.

$375.000. Afectación media: $750.000.

$750.000. Afectación media alta: $1.125.000.

$1.125.000. Afectación alta: $1.500.000.

El aporte será entregado una sola vez a la jefa o jefe del grupo familiar registrado durante el levantamiento de información.

¿Cómo se realizará el pago?

El dinero será depositado directamente en la CuentaRUT de BancoEstado correspondiente a la jefatura del hogar.

Quienes no cuenten con una CuentaRUT podrán cobrar el beneficio de manera presencial en una sucursal de BancoEstado, presentando su cédula de identidad vigente.

En el caso de las personas migrantes, será necesario contar con un RUN chileno vigente para acceder al pago.