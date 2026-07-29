Detienen a dos sujetos e incautan casi 90 kilos de droga tras operativos en Puente Alto, Perquenco y Villarrica

Un operativo del OS7 de Carabineros permitió la detención de dos personas y la incautación de alrededor de 90 kilos de droga, armamento, municiones y más de $14 millones en efectivo.

La investigación “Operación Tridente” comenzó luego del arresto de una pareja en la comuna de Perquenco (Región de La Araucanía) y tras el decomiso de más de 25 kilos de marihuana elaborada, la cual se encontraba en el auto en el que se trasladaban los individuos.

Tras diligencias investigativas, se identificaron inmuebles en el sector Bajos de Mena en Puente Alto (Región Metropolitana) donde presuntamente se almacenaba el resto de la droga.

Luego, con una orden de entrada y registro, efectivos policiales allanaron tres domicilios.

De esa manera, se logró la incautación de 89 kilos de droga, entre marihuana elaborada y clorhidrato de cocaína, que equivalen a 380.680 dosis y cuyo avalúo supera los $508 millones.

Junto con ello, se decomisaron $14.520.000 en efectivo, cuatro armas de fuego —tres pistolas y una escopeta—, 218 cartuchos de distintos calibres, cinco cargadores, una prensa para el procesamiento de droga, dos teléfonos celulares y un vehículo.

Los arrestados son una pareja de nacionalidad chilena que al momento de la aprehensión trasladaban la droga junto a sus hijos de 7, 10 y 13 años.

El Ministerio Público instruyó que los individuos fueran puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro para pasar a control de detención.