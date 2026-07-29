XLOV confirma su regreso a Chile para noviembre con nueva gira latinoamericana

La agrupación surcoreana XLOV confirma su regreso a Chile para el próximo 24 de noviembre, cuando se presentará en el Teatro Caupolicán como parte de su gira “XLOV I, God Tour in Latam II”. El show llega de la mano de Urimusic Entertainment tras el lanzamiento de su segundo mini álbum, “I, God”, el pasado 27 de mayo.

Un ascenso acelerado dentro del k-pop

Integrada por Wumuti, Rui, Hyun y Haru, la boyband debutó en enero de 2025 y, en poco más de un año, protagoniza uno de los crecimientos más rápidos dentro de la escena del k-pop. El grupo acumula más de un millón de suscriptores en YouTube, 1,8 millones de seguidores en Instagram y más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify, respaldado por una comunidad internacional de fanáticos conocida como EVOL.

Previo a su debut como agrupación, tres de sus integrantes —Wumuti, Rui y Haru— ya habían captado atención internacional gracias a su participación en el programa de supervivencia “Boys Planet”. Este año, además, XLOV obtuvo el K-POP Global Hallyu Entertainment Award en los Korea Hallyu Entertainment Awards 2026, reconocimiento a su impacto como embajadores de la música surcoreana.

Presentación con canciones del nuevo álbum y beneficios VIP

La visita se produce tras el primer concierto de la agrupación en Chile, ocasión en la que prometieron regresar con nueva música. En esta oportunidad, presentarán en vivo las canciones de “I, God”, álbum que incluye el sencillo “SERVE”, cuyo videoclip contó con la participación de la actriz surcoreana Han So Hee.

Las entradas VIP incluirán beneficios como entrada prioritaria, soundcheck, Hi Touch, fotografía grupal, una polaroid autografiada y la posibilidad de participar en el sorteo de un póster firmado por los integrantes. Además, los miembros del fandom EVOL podrán acceder a un descuento del 10% en las ubicaciones Cancha General, Platea Alta y Platea Baja durante las primeras 48 horas de venta general.

Las entradas estarán disponibles desde el 3 de agosto al mediodía a través de Puntoticket, con precios que van desde los $45.000 hasta los $280.000, sin cargo por servicio.