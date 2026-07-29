Control en peaje Púa destapa centros de acopio en Santiago: Incautan 89 kilos de droga y armas

Un control realizado en las inmediaciones del peaje Púa, en La Araucanía, permitió incautar cerca de 89 kilos de marihuana y cocaína, además de armas, municiones y $15 millones en efectivo.

El procedimiento, denominado “Operación Tridente”, comenzó con la fiscalización de un vehículo en el que dos personas adultas trasladaban aproximadamente 35 kilos de droga con destino a Villarrica.

A partir de esa detención, las diligencias del OS7 de Carabineros permitieron identificar domicilios que eran utilizados para almacenar sustancias ilícitas en la Región Metropolitana. Las comunas donde se encontraban los inmuebles no fueron reveladas debido a que la investigación continúa abierta.

Cerca de 400 mil dosis retiradas de circulación

El balance final del operativo alcanzó cerca de 63 kilos de marihuana, mientras que el resto de la droga decomisada correspondía a cocaína.

De acuerdo con Carabineros, las sustancias equivalían a unas 400 mil dosis y habrían alcanzado un valor aproximado de $500 millones en el comercio ilegal.

El procedimiento también permitió incautar $15 millones en efectivo, cuyo origen deberá ser determinado durante la investigación.

Durante los registros fueron encontradas tres pistolas y una escopeta, además de 44 cartuchos de escopeta, 168 municiones de nueve milímetros y otras 10 de calibre .38.

Entre las especies decomisadas había municiones modificadas conocidas como “matapolicías”. La Fiscalía indicó que el armamento habría sido utilizado para resguardar los lugares donde se almacenaba la droga.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, calificó el procedimiento como el mayor decomiso efectuado por el OS7 regional en lo que va del año.

Los dos detenidos, ambos de nacionalidad chilena, fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. Las diligencias continuarán para establecer si existen otras personas involucradas en el almacenamiento y traslado de las sustancias.