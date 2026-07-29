Documental de la BBC acusa a Jared Leto de conducta sexual criminal contra cuatro mujeres cuando eran menores de edad

Un nuevo documental de la BBC titulado “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” acusó al actor ganador del Oscar y vocalista de Thirty Seconds To Mars de conducta sexual criminal hacia cuatro mujeres cuando estas eran menores de edad. Los hechos descritos ocurrieron entre 2002 y 2016, según los testimonios recogidos por la corporación británica.

Según reportó NME, una de las mujeres afirmó que fue agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra alegó que Leto la amenazó con agresión sexual cuando tenía 19 años y se encontraba sola con él en una habitación de hotel.

Una tercera relató haber tenido relaciones sexuales con él siendo menor de edad en California —lo que constituiría violación estatutaria— y sostiene que Leto “restó importancia” a una conversación sobre la edad de consentimiento en ese estado.

Una cuarta mujer denunció que fue sometida a grooming mediante llamadas telefónicas de contenido sexual explícito cuando tenía 16 años, y que posteriormente recibió un acuerdo de confidencialidad que se negó a firmar.

Diez testimonios y respaldo documental

En total, diez mujeres participaron en el documental, nueve de ellas por primera vez públicamente. La BBC afirma haber corroborado varios relatos con familiares y amigos a quienes se contaron los hechos en su momento, además de haber revisado fotos y mensajes de respaldo.

Dos hombres que trabajaron con la banda de Leto también declararon sentirse incómodos ante la forma en que el artista supuestamente interactuaba con adolescentes.

Acusaciones previas y negación reiterada

Las acusaciones se suman a un informe publicado por Air Mail en junio pasado, en el que nueve mujeres ya lo acusaron de comportamiento inapropiado. Los representantes de Leto negaron esas acusaciones calificándolas de “demostrablemente falsas”. Ante el documental de la BBC, Leto no respondió a los repetidos intentos de contacto de la corporación.