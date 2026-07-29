Mundial 2026: FIFA abre procedimiento disciplinario contra la AFA, jugadores argentinos y el español Gavi tras final con España

Esta jornada, se dio a conocer que la Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol de Argentina (AFA) y la selección tras los incidentes ocurridos en el torneo final del Mundial 2026 contra España.

Según el comunicado, basándose en el informe del encargado de ética, se dio inicio a un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y contra el miembro del cuerpo técnico de la selección argentina.

Y además, contra el futbolista español Gavi.

Cargos contra la Asociación del Fútbol Argentino

Los probables artículos transgredidos del Código Disciplinario de la FIFA son:

Artículo 13: Corresponde a “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

Corresponde a “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”. Artículo 14: Conducta inadecuada

Conducta inadecuada Artículo 15: Discriminación y agresiones racistas.

Discriminación y agresiones racistas. Artículo 17: Orden y seguridad en los partidos.

Cargos contra jugadores y el miembro del cuerpo técnico de Argentina

Las posibles infracciones al reglamento de la entidad son:

Artículo 14 (apartado 1, letra i): Agresión (contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), al igual que, el miembro del cuerpo técnico de selección albiceleste, Roberto Ayala (un cargo).

Agresión (contra los jugadores argentinos (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y (tres cargos), al igual que, el miembro del cuerpo técnico de selección albiceleste, (un cargo). Artículo 14 (apartado 1, letra b): Conducta antideportiva (contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo).

Ahora, los imputados podrán defender su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.