(CNN) – El DJ y productor francés Kavinsky murió a los 50 años, según informó este miércoles la cadena BFMTV. El cuerpo de Vincent Belorgey fue encontrado el martes en su domicilio parisino. La fiscalía de París confirmó que una investigación está en curso para determinar las causas del deceso.
Belorgey comenzó su carrera musical a principios de los 2000 y lanzó su primer EP, “Teddy Boy”, en 2006. Al año siguiente, abrió los conciertos de Daft Punk en su gira de 2007.
Su mayor éxito llegó con “Nightcall” (2010), un tema que evoca el synth pop de los años 80, usado en los créditos iniciales de la película “Drive” (2011) con Ryan Gosling y que también sonó en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.
La ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, lo despidió en X afirmando que “el mundo entero disfrutó de ‘Nightcall'” y que su música “seguirá resonando a través de fronteras y generaciones”.
El presidente Emmanuel Macron también rindió homenaje al artista, escribiendo: “Kavinsky, orgullo francés para siempre”.
Lo más leído
- Muere Kavinsky, el DJ francés de "Nightcall", a los 50 años
- The Beatles relanzará "Rubber Soul" el 2 de octubre con una demo inédita de John Lennon y nuevas mezclas en Dolby Atmos
- "El tratado de libre comercio debe evolucionar": Presidente de Corea del Sur llega a Chile y fija prioridades de cara a su encuentro con Kast
- Control en peaje Púa destapa centros de acopio en Santiago: Incautan 89 kilos de droga y armas
- Documental de la BBC acusa a Jared Leto de conducta sexual criminal contra cuatro mujeres cuando eran menores de edad