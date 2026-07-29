Muere Kavinsky, el DJ francés de “Nightcall”, a los 50 años

(CNN) – El DJ y productor francés Kavinsky murió a los 50 años, según informó este miércoles la cadena BFMTV. El cuerpo de Vincent Belorgey fue encontrado el martes en su domicilio parisino. La fiscalía de París confirmó que una investigación está en curso para determinar las causas del deceso.

Belorgey comenzó su carrera musical a principios de los 2000 y lanzó su primer EP, “Teddy Boy”, en 2006. Al año siguiente, abrió los conciertos de Daft Punk en su gira de 2007.

Su mayor éxito llegó con “Nightcall” (2010), un tema que evoca el synth pop de los años 80, usado en los créditos iniciales de la película “Drive” (2011) con Ryan Gosling y que también sonó en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La ministra de Cultura francesa, Catherine Pégard, lo despidió en X afirmando que “el mundo entero disfrutó de ‘Nightcall'” y que su música “seguirá resonando a través de fronteras y generaciones”.

El presidente Emmanuel Macron también rindió homenaje al artista, escribiendo: “Kavinsky, orgullo francés para siempre”.