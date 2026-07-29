The Beatles relanzará “Rubber Soul” el 2 de octubre con una demo inédita de John Lennon y nuevas mezclas en Dolby Atmos

The Beatles lanzará el 2 de octubre una reedición ampliada de “Rubber Soul”, el álbum de 1965 considerado uno de los discos más influyentes de la historia del rock. La edición, a cargo de UMG y Apple Corps Ltd, incluirá nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos realizadas por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell a partir de las cintas maestras originales de cuatro pistas, utilizando tecnología de desmezcla de WingNut Films Productions de Peter Jackson.

Entre los materiales inéditos destaca ‘Little Girl’, una demo casera escrita y grabada por John Lennon que permanece sin publicar desde su creación. También se incluirán grabaciones de sesión de canciones como ‘Norwegian Wood’, ‘In My Life’ y ‘Nowhere Man’, además del sencillo doble cara A ‘Day Tripper / We Can Work It Out’.

Cuatro formatos, hasta 68 pistas

Según reportó NME, la reedición llega en cuatro versiones: Special Edition Standard (14 canciones), Special Edition Deluxe (30 pistas), Blu-ray Edition (16 pistas y cuatro videos) y la Special Edition Super Deluxe, la más extensa, con 68 pistas distribuidas en un cofre de 5 LP o 4 CD. Este último formato incluye la nueva mezcla estéreo, dos discos de sesiones y demos, la masterización mono original, la versión estadounidense de Capitol y un sencillo de 7″.

Un libro con las palabras de Lennon y McCartney

Las ediciones Super Deluxe incluirán un libro encuadernado de 88 páginas con una nueva introducción de Paul McCartney y un prólogo con las palabras del propio John Lennon. “Rubber Soul” fue grabado en cuatro semanas en octubre y noviembre de 1965, poco después de que la banda actuara ante más de 55.000 personas en el Shea Stadium de Nueva York.