Exministro Gajardo cuestiona dichos de Rabat por caso Bernarda Vera: Apunta a “desconocimiento” y que “se atribuye logros de una investigación judicial reservada”

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó los dichos del actual timonel de la cartera, Fernando Rabat, en el marco del caso Bernarda Vera.

Esta jornada, Rabat abordó la situación y dijo que el Estado tiene derecho a exigir la restitución de la pensión entregada a la familia de la mujer y también señaló que desde la llegada de la actual administración se logró dar con la identificación de Vera —quien figuraba como víctima de desaparición forzosa durante la dictadura—, situación que no se dio durante el gobierno anterior.

Esta semana, la Justicia confirmó a través de un examen de ADN que la mujer localizada en Argentina es Bernarda Rosalba Vera Contardo. La identificación fue establecida por el Servicio Médico Legal, que comparó su perfil genético con las muestras conservadas de sus familiares, obteniendo una coincidencia superior al 99,9999%.

El caso llevó a que la Subsecretaría de Derechos Humanos abriera un sumario administrativo para investigar la situación y a oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar eventuales responsabilidades.

La situación de Vera se conocía desde marzo de 2024 por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y “recién en el mes de junio del año 2025 se pone en conocimiento del ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa”, dijo Rabat en entrevista con Radio Infinita.

De esa manera, Gajardo afirmó que “las declaraciones del actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre el caso de Bernarda Vera no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que en dicho caso ocurrió”.

“En primer lugar, la investigación que hoy culmina se abrió en 2024 gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Los antecedentes fueron entregados, principalmente, durante los años 2024 y 2025, en varios oficios que le envió el Programa de DD. HH. al Ministro en visita del Poder Judicial Álvaro Mesa para contribuir a dicha investigación y al esclarecimiento de la verdad respecto del caso”, escribió en su cuenta de X.

En ese sentido, planteó que los dichos de Rabat, “en el mejor de los casos, dan cuenta de un desconocimiento de estos antecedentes fácticos y jurídicos, cuestión que es muy perjudicial por tratarse de un asunto investigado seriamente por la Justicia”.

Y continuó diciendo que es preocupante que autoridades del Ejecutivo “desconozcan los presupuestos básicos de una investigación judicial reservada que comenzó en el año 2024. El actual Ministro de Justicia y DD. HH. se atribuye logros de una investigación judicial reservada y pone en duda la legitimidad de los esfuerzos que históricamente en distintos gobiernos se han impulsado para avanzar en verdad y justicia”.

“El Plan Nacional de Búsqueda (creado en el Gobierno del Presidente Boric) ha sido un hito histórico en la responsabilidad estatal de asumir la búsqueda y la reconstrucción de trayectorias y destino final de miles de compatriotas desaparecidos y posteriormente muertos. Hago un llamado a cuidar el debate público. Existe la obligación democrática de que las autoridades deban entregar información verídica y con rigor técnico, respetando la separación de poderes y sobre todo evitando confundir a la opinión pública con fines ideológicos respecto de un asunto de reconocida sensibilidad nacional e internacional”, concluyó

Las declaraciones del actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre el caso de Bernarda Vera no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que en dicho caso ocurrió. En primer lugar, la investigación que hoy culmina se abrió en 2024 gracias al trabajo del Plan… — Jaime Gajardo Falcón (@jgajardofalcon) July 29, 2026

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