Meteorología emite aviso por precipitaciones desde Coquimbo al Biobío: ¿Cuándo lloverá y qué zonas se verán afectadas?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona norte y centro del país.

Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones normales a moderadas que estarán desde la noche del jueves 30 de julio a la mañana del domingo 2 de agosto.

¿En qué zonas lloverá?

Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Región de Valparaíso (Litoral)

Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)

Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

La lluvia que se espera por región

¿Qué es un aviso meteorológico?