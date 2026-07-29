Meteorología emite aviso por precipitaciones desde Coquimbo al Biobío: ¿Cuándo lloverá y qué zonas se verán afectadas?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona norte y centro del país.
Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones normales a moderadas que estarán desde la noche del jueves 30 de julio a la mañana del domingo 2 de agosto.
¿En qué zonas lloverá?
- Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
- Región de Valparaíso (Litoral)
- Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)
- Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
- Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
- Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
- Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
La lluvia que se espera por región
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
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