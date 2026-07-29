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Meteorología emite aviso por precipitaciones desde Coquimbo al Biobío: ¿Cuándo lloverá y qué zonas se verán afectadas?

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Meteorología emite aviso por precipitaciones desde Coquimbo al Biobío: ¿Cuándo lloverá y qué zonas se verán afectadas?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias para la zona norte y centro del país.

Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones normales a moderadas que estarán desde la noche del jueves 30 de julio a la mañana del domingo 2 de agosto.

¿En qué zonas lloverá?

  • Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Región de Valparaíso (Litoral)
  • Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)
  • Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

La lluvia que se espera por región

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

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