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Declaran alerta temprana preventiva en Juan Fernández por avisos de viento y lluvias: ¿Cuándo serán?

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Declaran alerta temprana preventiva en Juan Fernández por avisos de viento y lluvias/Agencia Uno

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la comuna de Juan Fernández por el pronóstico meteorológico.

Según información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay dos alertamientos vigentes para la comuna.

El primero corresponde a una alerta por viento “moderado a fuerte”, el cual se daría entre la tarde y la noche de este miércoles 29 de julio.

Los montos que aparecen corresponden a la intensidad estimada del viento en kilómetros por hora:

Tabla Dirección Meteorológica de Chile

Tabla Dirección Meteorológica de Chile

El segundo se trata de un aviso por precipitaciones “normales a moderadas” entre la tarde de este miércoles 29 y la mañana del jueves 30 de julio.

A continuación, se muestran los montos estimados de lluvia en milímetros:

Tabla Dirección Meteorológica de Chile

Tabla Dirección Meteorológica de Chile

Debido a dichos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred decretó la medida, que se mantendrá vigente a contar de esta jornada y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Desde Senapred indicaron que la declaración de la alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

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