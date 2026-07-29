Declaran alerta temprana preventiva en Juan Fernández por avisos de viento y lluvias: ¿Cuándo serán?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la comuna de Juan Fernández por el pronóstico meteorológico.

Según información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), hay dos alertamientos vigentes para la comuna.

El primero corresponde a una alerta por viento “moderado a fuerte”, el cual se daría entre la tarde y la noche de este miércoles 29 de julio.

Los montos que aparecen corresponden a la intensidad estimada del viento en kilómetros por hora:

El segundo se trata de un aviso por precipitaciones “normales a moderadas” entre la tarde de este miércoles 29 y la mañana del jueves 30 de julio.

A continuación, se muestran los montos estimados de lluvia en milímetros:

Debido a dichos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred decretó la medida, que se mantendrá vigente a contar de esta jornada y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Desde Senapred indicaron que la declaración de la alerta “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.