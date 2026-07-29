Partido Socialista rechaza idea de privatizar Codelco: “El cobre no se vende”

Esta jornada, la Comisión Política del Partido Socialista (PS) manifestó su rechazo a la ofensiva del Partido Republicano para privatizar la empresa estatal Codelco, impulsada por su presidente y senador, Arturo Squella.
En el comunicado, el PS sostiene que el gobierno hizo los primeros movimientos con la venta de activos estratégicos; por ello, desde la colectividad argumentan que “el cobre no se vende”.
La tienda política explica que la nacionalización del cobre es una de las iniciativas del expresidente Salvador Allende, y que “constituye una de las mayores conquistas de nuestra historia. Recuperó para Chile el control de su principal riqueza y permitió que sus beneficios se destinaran al desarrollo del país y al bienestar de millones de chilenas y chilenos”.
El Partido Socialista detalla que vender Codelco “significa debilitar la soberanía económica nacional y entregar un patrimonio estratégico a intereses privados“. Además, la formación enfatiza que “rechazan el doble discurso del gobierno”.
El PS manifestó su rechazo a cualquier intento por desnacionalizar la cuprífera: “El Partido defenderá con toda su fuerza el carácter estatal de CODELCO y el legado histórico de la nacionalización del cobre”, concluyen.
La Comisión Política del Partido Socialista de Chile reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio de todas y todos los chilenos. Frente a los intentos de avanzar en la privatización de CODELCO, hacemos un llamado a resguardar una conquista histórica que forma parte de pic.twitter.com/7Srvep864Q
— Partido Socialista de Chile (@PSChile) July 29, 2026
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