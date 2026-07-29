Todo se define en Rancagua: O’Higgins busca revertir triunfo de Boca y quedarse con el cupo para competir en Sudamericana

(EFE) – O’Higgins y Boca Juniors definen este jueves el boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana en Rancagua, donde el equipo chileno quiere dar la estocada y concretar su pase revirtiendo el triunfo argentino por 1-0 en el duelo de ida la semana pasada en Buenos Aires.

El cuadro celeste necesita un triunfo por más de dos goles de diferencia para clasificar y, en caso de igualar en el marcador global, la llave se definirá en penales para avanzar y enfrentar al paraguayo Recoleta en la siguiente fase.

Boca Juniors sufrió el pasado domingo una inesperada goleada por 3-0 ante Deportivo Riestra como visitante, en un partido de la primera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Fue la primera derrota del ciclo del técnico Rodolfo Arruabarrena, que inició con triunfo ante Sarmiento de Junín (2-0) por la Copa Argentina y luego ante O’Higgins en la ida de esta repesca el pasado jueves.

El entrenador había dado descanso al capitán Leandro Paredes después del partido en La Bombonera, como recuperación tras jugar el Mundial 2026, y tendrá al mediocampista de vuelta para este encuentro en Chile.

Fue Paredes quien dio el pase para el gol del triunfo ante O’Higgins, que convirtió el delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Por los xeneizes también estarían a disposición Milton Giménez y Leandro Lozano, quien sería una de las inclusiones en el equipo titular junto con el ingreso de Santiago Ascacíbar, según la prensa argentina.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio, por su parte, también cayeron el pasado domingo en el comienzo de la segunda ronda de la liga chilena por 2-0 de visita a Concepción, pero con un equipo lleno de rotaciones.

“Teníamos algunos cambios presupuestados de antemano. También pensando en el jueves, hay chicos que se quedaron en Rancagua que tienen alguna complicación física”, reconoció Bovaglio tras ese partido.

Conservar a su equipo descansado ha sido la prioridad para enfrentar a Boca, tras quedar conforme con el rendimiento de los jugadores en algunos tramos en Buenos Aires, en los que aseguró que el cuadro “en algún momento se pudo parar de igual a igual”.

El duelo sería el último con los Celestes para el volante argentino Martín Sarrafiore, que, según la prensa deportiva, partirá a México, por lo que su fichaje con el Atlante del técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera se haría oficial al finalizar la llave.

O’Higgins vs. Boca Juniors: ¿A qué hora y dónde ver?

El encuentro se disputará este jueves 30 de julio a partir de las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Será transmitido por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+ en su versión premium.