Autoridades confirman muerte de ciudadano vietnamita que presentó cuadro de fiebre hemorrágica

La autoridad sanitaria confirmó la muerte del ciudadano vietnamita que habría presentado un cuadro de fiebre hemorrágica.

El hombre de 29 años se desempeñaba como tripulante de un barco que provenía de Singapur y que arribó a aguas nacionales tras solicitar un desembarque de emergencia. Tras ello, se activaron los protocolos de salud correspondientes en el Hospital Higueras de Talcahuano, Región del Biobío.

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, declaró ayer martes: “Queremos informar que se trasladó a un centro de salud asistencial de Talcahuano a una persona de origen vietnamita que cumplía con el cuadro de una fiebre hemorrágica”.

Mientras que esta jornada la autoridad confirmó que el paciente falleció durante la noche, “pese a los esfuerzos terapéuticos realizados por el equipo de salud”.

El Instituto de Salud Pública (ISP) analizó las muestras del paciente, descartando una infección por el virus del ébola.

Se está a la espera de confirmación diagnóstica sobre otras enfermedades para “levantar la libre plática de la embarcación, permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto”.

Mientras tanto, el barco se encuentra cumpliendo con una cuarentena para así poder descartar síntomas de fiebre hemorrágica en los demás tripulantes.