Temblor remece a la costa de la Región de Valparaíso durante la mañana de este miércoles: Se registró cerca de El Tabo

Un temblor se registró durante la mañana de este miércoles 29 de julio en el centro del país, en la Región de Valparaíso, el que se registró en las cercanías de El Tabo.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,9 con una profundidad de 31 kilómetros.

El evento fue localizado a 38 kilómetros al oeste de El Tabo y se registró a las 10:36 horas de esta jornada.

Desde Senapred informaron que se “continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental”.