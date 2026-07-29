Expresidente de Codelco arremete contra iniciativa del Partido Republicano sobre privatización de la estatal: “Estamos lejos de la época de los Chicago Boys”

El expresidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, rechazó la propuesta de privatizar total o parcialmente la compañía estatal y advirtió que sus actuales condiciones financieras hacen especialmente inconveniente abrir ese debate.

En entrevista con CNN Chile Radio, el exejecutivo respondió a la iniciativa surgida desde el Partido Republicano y sostuvo que la atención de la administración debe estar concentrada en estabilizar la empresa.

“No estoy de acuerdo y, sobre todo, creo que es el peor momento para plantear esa alternativa”, afirmó.

Hernández señaló que Codelco ha enfrentado problemas operacionales y dificultades en la ejecución de sus proyectos estructurales, además de una carga tributaria que, a su juicio, resulta insostenible para las condiciones actuales de sus yacimientos.

“Las prioridades están en otro lado. Primero tiene que equilibrar la empresa”, planteó.

Una deuda cercana a US$25 mil millones

El expresidente de la estatal explicó que uno de los principales obstáculos para una eventual privatización es el elevado nivel de endeudamiento de la compañía, que cifró en cerca de US$25 mil millones.

“Es difícil vender o incluso abrir a la bolsa una empresa con ese nivel de deuda. Eso va a castigar el valor de la empresa y de sus activos”, advirtió.

A su juicio, la primera meta de la nueva administración debería ser evitar que la deuda continúe aumentando y demostrar la viabilidad de Codelco con una mirada de mediano y largo plazo.

“Una vez equilibrado esto, ahí ya se puede pensar cómo desarrollar proyectos, si solos o con socios”, señaló.

Hernández descartó que el endeudamiento pueda explicarse únicamente por una mala gestión y apuntó al esquema mediante el cual el Estado ha retirado históricamente los recursos generados por la empresa.

“Su principal problema ha sido el tema de la reinversión, que no le han dejado fondos para reinvertir, entonces ha tenido que acudir a la deuda”, sostuvo.

#CNNChileRadio | Diego Hernández, expresidente ejecutivo de Codelco sobre privatización eventual de la compañía: “Evidentemente lo podríamos haber hecho mejor, pero no es una empresa que está al borde de la crisis. El nuevo equipo que llegó (…) Hay que darle por lo menos un… pic.twitter.com/Ki9gu0sBmU — CNN Chile (@CNNChile) July 29, 2026

Además, explicó que proyectos como Chuquicamata Subterránea y el Nuevo Nivel Mina de El Teniente fueron diseñados principalmente para prolongar la vida útil de los yacimientos, no para generar aumentos significativos de producción.

“Son proyectos para alargar la vida, no para aumentar la producción. La producción se aumenta marginalmente”, precisó.

Según indicó, se trata de inversiones indispensables, ya que sin ellas las operaciones tendrían que cerrar, pero sus costos no pueden financiarse mediante un incremento inmediato de las ventas.

El exejecutivo también cuestionó el régimen tributario que enfrenta la minera estatal y afirmó que, en la práctica, su tasa efectiva ha sido considerablemente superior a la de las compañías privadas.

“Si eso no se modifica, la empresa nunca va a salir adelante y la deuda va a ser impagable”, advirtió.

Hernández sostuvo que Codelco debe enfrentar distintos gravámenes y entregar al Fisco los flujos que genera, mientras la Junta de Accionistas define qué parte puede permanecer dentro de la compañía.

“Finalmente, la tasa efectiva de impuestos que paga Codelco en la práctica ha sido entre 95% y 100%, contra 44% o 47% de las empresas competidoras”, aseguró.

“Estamos lejos de la época de los Chicago Boys”

Hernández también planteó que una eventual venta de participación de Codelco debe analizarse considerando el actual escenario geopolítico y la creciente relevancia estratégica de los minerales críticos.

“Estamos lejos de la época de los Chicago Boys, eso ya pasó. La geopolítica en este momento es muy distinta”, afirmó.

El expresidente de la estatal sostuvo que incluso Estados Unidos está participando en empresas vinculadas con minerales críticos y advirtió que una operación de este tipo no podría evaluarse exclusivamente desde una lógica económica.

“No es lo que está sucediendo hoy día en el mundo. Entonces, yo creo que hay que hacer un refresco de nuestros ideólogos nacionales”, agregó.

Alianzas con privados como alternativa

Pese a rechazar una privatización, Hernández se mostró favorable a estudiar asociaciones específicas con capitales privados para financiar y ejecutar determinados proyectos.

Como ejemplo mencionó el acuerdo entre Andina y Los Bronces, así como la posibilidad de utilizar contratos de construcción, operación y posterior transferencia para desarrollar una planta concentradora en Radomiro Tomic.

“Hay varias alternativas y yo creo que no hay que precipitarse. Hay que desarrollarlas en el momento oportuno”, concluyó.