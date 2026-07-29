Más de 100 inmuebles fiscales en venta: Bienes Nacionales inicia licitación de propiedades valoradas en más de $60 mil millones

El Ministerio de Bienes Nacionales inició la primera etapa del plan de licitación pública para vender más de 100 inmuebles fiscales en Chile, valorados en unos US$ 70 millones, según informó este martes la cartera durante su Cuenta Pública.

De acuerdo con información de Diario Financiero, la iniciativa busca transformar propiedades abandonadas o provenientes de herencias vacantes en recursos para el Fisco y los gobiernos regionales, proceso que se gestionará mediante un nuevo sitio web con un visor georreferenciado para asegurar la transparencia.

Esta estrategia profundiza lo proyectado en abril por el Ministerio de Hacienda, entidad que estimó la enajenación de hasta 1.200 bienes subutilizados para recaudar entre US$ 200 millones y US$ 300 millones destinados a los fondos soberanos.

En esa línea, la secretaria de Estado remarcó que una normativa vigente desde el 1 de julio fija la licitación abierta como la vía preferente de venta.