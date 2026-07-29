Netanyahu confirma que irá a Nueva York y acusa a Mamdani de “fomentar odio”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que viajará a Nueva York para participar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, pese a la controversia por la orden de arresto internacional que pesa en su contra.

En una entrevista con Fox News, el mandatario israelí aseguró que no está preocupado por la postura del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y adelantó que utilizará su intervención ante la ONU para defender la actuación de su Gobierno.

Netanyahu acusó al jefe comunal de fomentar el odio, dividir a los habitantes de Nueva York y generar temor entre integrantes de la comunidad judía.

“Voy a Nueva York”, afirmó el primer ministro, quien señaló que pretende “decir la verdad” frente a un funcionario al que responsabilizó de difundir odio y mentiras.

Mamdani reconoció que no puede ordenar su detención

La controversia comenzó después de que Mamdani calificara a Netanyahu como un criminal de guerra y planteara la posibilidad de detenerlo durante su visita a Nueva York.

Sin embargo, tras revisar los antecedentes jurídicos, el alcalde reconoció que la ciudad no cuenta con autoridad independiente para hacer efectiva la orden de la Corte Penal Internacional (CPI).

Mamdani mantuvo su respaldo a la medida y pidió al Gobierno federal que actúe contra Netanyahu cuando llegue a territorio estadounidense.

El presidente Donald Trump rechazó públicamente esa posibilidad y aseguró que el primer ministro israelí no será arrestado durante su estadía en Estados Unidos.

La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar israelí en Gaza.

Israel desconoce la jurisdicción del tribunal y rechaza las acusaciones. Estados Unidos tampoco integra el Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional, por lo que no existe un mecanismo interno para ejecutar directamente sus órdenes.

Además, expertos en derecho internacional han advertido que Netanyahu podría contar con inmunidad durante su participación en actividades oficiales de Naciones Unidas.

La Asamblea General comenzará en septiembre y tradicionalmente reúne en Nueva York a jefes de Estado y de Gobierno de distintos países.