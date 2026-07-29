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Más problemas en Metro: Reportan alteración de frecuencia de trenes en Línea 4 en medio de reposición de servicio en Línea 5

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Más problemas en Metro: Reportan alteración de frecuencia de trenes en Línea 4 en medio de reposición de servicio en Línea 5

Durante la mañana de este miércoles, distintos usuarios de Metro reportaron problemas en el servicio, particularmente en la Línea 4, que une Plaza de Puente Alto con Tobalaba.

A través de redes sociales, se dieron a conocer inconvenientes con la frecuencia de trenes.

En estaciones como Macul, incluso se tuvo que limitar el acceso a la instalación como contención.

Desde la cuenta oficial de Metro de Santiago, reportaron que “tenemos un aumento en los tiempos de espera por un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el Taller Puente Alto. Nuestro equipo trabaja para solucionarlo. Sentimos las molestias causadas”.

El hecho se produjo luego de un incidente grave producido el pasado lunes en estación Santa Isabel -en la Línea 5- luego que se incendiara un tren, lo que dejó a siete personas lesionadas y una lenta reposición de la frecuencia en dicha línea.

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