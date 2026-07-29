Comité de Ministros rechazó reclamaciones y confirmó resoluciones favorables para proyectos portuario y eléctrico

El Comité de Ministros culminó la evaluación de 21 proyectos por más de US$ 12 mil millones.

En la instancia estuvieron presentes la ministra de Salud, May Chomali; la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Durante la jornada, las autoridades confirmaron la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de la iniciativa portuaria Terminal Cerros de Valparaíso, la cual contempla una inversión de US$ 380 millones y la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores en el Puerto de Valparaíso.

El objetivo del proyecto es “aumentar la cantidad de sitios de atraque y ampliar el área de explanadas de respaldo, incrementando la capacidad de transferencia de carga de la infraestructura portuaria”.

Por otro lado, el Comité rechazó los cuatro recursos de invalidación presentados contra la resolución que mantuvo la calificación favorable de la Línea de Transmisión Eléctrica Itahue-Hualqui, que considera una inversión de alrededor de US$ 324 millones.

Se trata de la construcción y operación de una línea eléctrica cuya extensión llegaría a 406,93 kilómetros, pasando por las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

La iniciativa también incluye la construcción de cuatro subestaciones y la conexión con otras cuatro instalaciones que ya existen.

La ministra Toledo destacó que el Comité de Ministros ha revisado 21 proyectos en nueve sesiones, cuyas inversiones ascienden a US$ 12 mil millones.

“Hoy tenemos un Comité de Ministros funcionando regularmente, tomando decisiones y dando respuesta dentro de los plazos que corresponden”, dijo.

Por su parte, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, señaló que “actualmente tenemos siete proyectos para revisión, todos con sus plazos legales en curso, por lo que ninguno se encuentra con retrasos en su tramitación. Del total, solo dos deben ser revisados por el Comité de Ministros”.