Ministro García Ruminot descarta que Gobierno busque privatizar Codelco: “No está en los planes y se ha dicho con claridad”

“No está en los planes” privatizar Codelco.

Con esas palabras, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, descartó que el Gobierno vaya a privatizar la estatal del cobre.

Sus dichos ocurren tras las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien dijo en entrevista con La Tercera que luego de la tramitación de la megarreforma en el Congreso, el siguiente paso debería ser el paso de la empresa a manos de capitales privados.

Esto, en el marco de la compleja situación financiera que atraviesa, con una deuda que alcanza los 25 mil millones de dólares.

Sin embargo, desde el Gobierno recalcaron que esta iniciativa no es parte de su agenda y que no hay intenciones de aquello.

Ayer el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que “es una discusión que viene hace tiempo. En nuestra opinión, tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles; no estamos por privatizar”.

Mientras que esta jornada el titular de la Segpres afirmó en Radio Cooperativa que Mas “es la voz oficial en estas materias y, por lo tanto, dado además su conocimiento sobre el tema, yo me atengo completamente a eso”.

Consultado sobre si el Ejecutivo presentará una reforma que busque privatizar Codelco, respondió: “Yo creo que desde hace mucho tiempo se viene planteando precisamente en Codelco si es prudente seguir endeudando a la empresa para financiar proyectos de expansión”.

“Codelco necesita mayor inversión y ahí ha habido toda una discusión sobre la incorporación de capitales privados, asociaciones de Codelco con otras empresas. Pero son temas tan especializados que por eso me atengo a lo que dice Mas, porque son materias en las que entiendo que es bueno conversarlo, pero son muy especializados”, acotó.

De todos modos, la autoridad apuntó al endeudamiento de la estatal y a que “necesita modernizar plantas productivas, necesita en general poder ser cada vez más rentable y eso obliga a tener una discusión seria, profesional y rigurosa respecto de qué es mejor, si continuar endeudamiento o si uno se puede abrir a la participación de privados, que no necesariamente es privatización de Codelco, sino que es asociación con privados”.

Cuando se le preguntó si no está en planes abrir la empresa a capitales privados, García Ruminot reiteró que “no está en los planes y eso lo ha dicho con claridad el ministro Mas”.