Cerezas en crisis: 140 millones de cajas podrían profundizar la caída de precios

Tras dos temporadas de sobreoferta y caída de precios, la industria chilena de la cereza enfrenta un ajuste que podría implicar el retiro de miles de hectáreas y una selección mucho más estricta de la fruta enviada al extranjero.

Especialistas entrevistados por Las Últimas Noticias coinciden en que el sector debe dejar de priorizar el volumen y concentrar sus inversiones en los huertos que todavía cuentan con condiciones reales para competir.

Hasta 30 mil hectáreas podrían salir de producción

El académico de la Universidad Católica Juan Pablo Subercaseaux estimó al citado medio que las exportaciones podrían alcanzar cerca de 140 millones de cajas en la temporada 2026-2027, pese a que alrededor del 60% de la superficie en plena producción habría terminado la campaña anterior bajo sus costos variables.

Ante ese escenario, propuso evaluar individualmente cada cuartel, considerando factores como la variedad, el rendimiento, la fecha de cosecha, los retornos y los costos. Aunque calcula que ya se habrían eliminado unas 5.000 hectáreas, sostuvo que otras 30.000 podrían tener que salir de producción.

Los huertos con mejores perspectivas serían aquellos capaces de obtener fruta temprana y de calidad, instalados en zonas adecuadas y que no requieran inversiones excesivas para enfrentar riesgos climáticos.

La académica Marlene Ayala explicó a LUN que los huertos que producen menos de ocho o nueve toneladas por hectárea y obtienen calibres inferiores a 30 milímetros se encuentran en una situación especialmente compleja.

En esos casos, sobre todo cuando se trata de variedades tardías ubicadas en zonas marginales, las alternativas podrían incluir el recambio varietal o el retiro de las plantas.

Ayala advirtió que tecnologías como cobertores, reguladores de crecimiento y sistemas de control climático pueden disminuir ciertos riesgos, pero no corrigen permanentemente una mala adaptación de la variedad al territorio.

Menos dependencia de China y fruta premium

En el ámbito comercial, la directora ejecutiva de iQonsulting, Isabel Quiroz, planteó al mismo diario que Chile no necesita seguir abriendo destinos, sino profundizar gradualmente su presencia en mercados como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Sin embargo, advirtió que esos destinos no tienen la misma capacidad de consumo que China, mercado que, según sus cálculos, no podría absorber en buenas condiciones más de 400.000 toneladas.

Quiroz sostuvo que la industria debe elevar sus exigencias desde la cosecha hasta el embalaje y exportar únicamente la fruta que pueda llegar en buenas condiciones, aunque eso signifique enviar una menor proporción de la producción.

Los especialistas consultados por LUN convergen así en una misma idea: el futuro del sector dependerá de retirar los huertos inviables, concentrar los recursos en las zonas competitivas y sostener un estándar premium en todos los mercados.