Metro funciona con normalidad este miércoles, pero estación Santa Isabel continúa cerrada

Metro de Santiago inició sus operaciones de este miércoles con todas las líneas disponibles, aunque la estación Santa Isabel permanece cerrada tras el incendio registrado al interior de un tren.

La Línea 5 funciona de extremo a extremo, entre Plaza de Maipú y Vicente Valdés, pero los trenes continúan pasando por Santa Isabel sin detenerse.

Durante la noche, equipos de la empresa mantuvieron las labores de limpieza y revisión de la estación, luego de que un vagón fuera consumido por las llamas durante la tarde del lunes.

Sin fecha para la reapertura de Santa Isabel

Hasta esta mañana, Metro no había informado si la estación podría retomar sus operaciones durante la jornada ni había entregado una fecha estimada para su reapertura.

El incendio obligó inicialmente a suspender el servicio en un tramo de la Línea 5. Tras retirar el tren afectado y revisar las vías y los sistemas, la empresa logró restablecer el recorrido completo, manteniendo únicamente cerrada Santa Isabel. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Las causas del siniestro continúan siendo investigadas.